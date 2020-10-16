MS’i yendi, trafik canavarına yenildi

İzmir'de bisikletiyle antrenman yaparken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden bisikletçi Zeynep Aslan'ın hikâyesi yürekleri burktu. Önceki gün Menemen ilçesi Kaklıç Mahallesi yakınlarında Aycan Y. yönetimindeki 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu 32 yaşındaki Zeynep Aslan'a çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Aycan Y. gözaltına alındı. Bir çocuk annesi Aslan 3 yıl önce eşinden boşanmıştı. 14 yaşında Eylül Naz isimli bir kız çocuğu olan teknik ressam Aslan 4 yıl önce bir tür kas hastalığı olan MS'e (Multiple Skleroz) yakalandı. Hayata küsmeyen Aslan, kaslarını güçlendirmek için 4 yıl önce dağcılık sporuna başladı. 1.5 yıl önce bisiklet sürmeye başlayan Aslan, 30 Ağustos'ta Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Bisiklet Yarışı'na katıldı ve şampiyon oldu. Kaslarına iyi gelen ve kendisini iyileştiren bisikleti çok seven genç kadın, sosyal medya hesabında, "İlk yarış tecrübemde kategorimde 1'inci oldum" notuyla fotoğrafını paylaşmıştı.Acılı baba Reşat Aslan (70) SABAH'a şunları anlattı: "Bisiklet sürmek hastalığına ve kaslarına iyi gelince bırakmadı. Önümüzdeki birkaç gün içinde yeni işine başlayacaktı. Hayalleri, idealleri vardı. Kaza sırasında kızımın hızı 5 kilometreymiş. Virajı döneceği için yavaşlamış. Kamyon şoförü kızıma yol vermiş olsaydı şu an yaşıyor olacaktı." Mahkemede "Aniden önüme çıktı, fark etmedim" diyen şoför Aycan Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.MS (Multiple Skleroz) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın tahrip olması sonucu çıkar. MS, dünyada 3 milyon, Türkiye'de ise 35 bin kişide görülmekte. Uygun tedavi ve düzenli takiple kontrol altında tutulabilmektedir. Genellikle 20- 40 yaşları arasında ortaya çıkar. Erkeklere oranla kadınlarda 2 kat daha fazla görülüyor.ZEYNEP Aslan'ın cenazesi otopsinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan ailesi tarafından alındı. Aslan'ın cenazesi Buca Kaynaklar Mezarlığı'na götürüldü ve cenaze namazı burada kılındı. Aslan, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Aslan'ın antrenörü Esin Erdoğan, "Sıcakkanlı, güler yüzlüydü. Bu ölümler ne zaman duracak bilmiyoruz. Sürekli bisikletçi bir kardeşimizi kaybediyoruz. Yapılacak çok şey var ama sesimizi duyuramıyoruz" dedi.