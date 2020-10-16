Mübarek Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri burada!

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Mübarek mesajları ve sözleri 16 Ekim 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel ve sözleri burada!

Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan gününün gelmesi ile birlikte huzur dolan vatandaşlar ve sözlerine yönelik araştırmalara başladılar. Sabah saatlerinden itibaren aratılan Cuma mesajlarını sevdikleri ile paylaşmak için bekleyen vatandaşların sayısı giderek artıyor. Haberimizin içerisinden en güzel, resimli, dualı, ayetli, kısa ve uzun Cuma mesajları ve sözlerine ulaşabilirsiniz. Hayırlı Cumalar!

Giriş Tarihi: 16.10.2020 07:34 Son Güncelleme: 16.10.2020 07:34 ABONE OL
Mübarek Cuma mesajları 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim!

İslam aleminin arasındaki sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmede köprü görevi gören mübarek gününün gelmesi ile birlikte vatandaşlar araştırmalarına başladılar. Sabah saatlerinden itibaren merak edilen Cuma mesajları ve sözlerini sevdikleri ile paylaşacak olmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşayan vatandaşların sayısı giderek artıyor. Haberimizin içerisinden kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel 16 Ekim 2020 ulaşabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 16 EKİM 2020

En güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri burada!

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Mübarek Cuma mesajları 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Mübarek Cuma mesajları 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma mesajları 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim!

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

"O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

Mübarek Cuma mesajları 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Mübarek Cuma mesajları 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim!

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun

Mübarek Cuma mesajları 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim!

Ülkece yaşadığımız sıkıntılardan bizi kurtar yarabbim! Hayırlı Cumalar

İstiyorsan Hakk'a varmayı, meslek edin gönül almayı, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin. gününüzün güzel geçmesi dileğiyle...

Mübarek Cuma mesajları 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim!

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.

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Mübarek Cuma mesajları ve sözleri 16 Ekim 2020: Kısa, uzun, anlamlı, resimli, dualı ve ayetli en güzel Cuma mesajları ve sözleri burada!
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