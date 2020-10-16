Musa Orhan'ın tutuklu yargılanması talebine ret

Batman'da intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen tutuksuz sanık Musa Orhan'ın, Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

TUTUKSUZ SANIK SUSMA HAKKINI KULLANDI

Musa Orhan duruşmaya, Ankara'dan SEBGİS sistemiyle katılırken, İpek Er'in annesi Hakime Kılınç, babası Fuat Er ve avukatları da hazır bulundu. Tutuksuz sanık Orhan, duruşmada savunma yapmayıp, susma hakkını kullandı.

HDP VE BÖLGELERİN MÜDAHİL OLMA TALEBİNE RET, DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmaya HDP, İHD ve bölge baroları müdahil olma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunma yapmayan Musa Orhan'ın tutuklanma talebi ile dernekler, HDP ve bölge barolarının müdahil olma taleplerinin reddine karar vererek, duruşmayı 25 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Musa Orhan devlet memurluğundan atıldı

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