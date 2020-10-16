Muş'ta 4 katlı bir iş yerinde yangın çıktı

Muş ta sabaha karşı 4 katlı nalburda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti.





Minare Mahallesi Bitlis Caddesi'ndeki Ercan Özeroğlu'na ait 4 katlı nalbur mağazasında sabaha saatlerinde yangın çıktı. İçinde boya, tiner gibi yanıcı maddelerin de bulunduğu iş yerindeki yangına Muş Belediyesi ile belde belediyeleri itfaiye ekipleriyle Hava Meydan Komutanlığı'na bağlı itfaiye aracı müdahale etti. AFAD ekiplerinin de hazır bulunduğu bölgede, iş makineleri iş yerinin duvarlarını yıktı.





Yangının büyük ölçüde söndürüldüğü ve şu anda ekipler tarafından soğutma çalışmalarına devam ediyor