Son dakika: Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

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Son dakika: 'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

'te yüzlerce polisin katılımıyla düzenlenen narko-terör operasyonunda 26 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Aynı zamanda şüphelilerin kapıya bir metre uzunluğunda 9 sürgü yaptığı ve bu sürgülerin Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşı ve balyozlar kullanılarak 20 dakikalık uğraş sonucu kırıldığı öğrenildi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 16.10.2020 11:29 ABONE OL
Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

Yeditepe, Güneykent, Binevler ve İstiklal Mahallelerinde, başta Narkotik-Asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik 853 personelin katılımı ve helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteği ile yol kapaması Narko Şahin-27 operasyonu düzenlendi.

Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 29 ikamet, 173 umuma açık işyeri, 505 araç ve 3 bin 240 şahıs üzerinde arama yapıldı.

Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

Operasyonda yapılan aramalarda 2 Kilo 155 gram Metamfetamin (Ateş – Buz), 968 gram Esrar, 485 gram Eroin, 247 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 590 Adet Captagon Hap, 232 Adet Ecstasy Hap, 2 bin 625 Adet Sentetik Ecza Hap, 6 Adet Hassas Terazi, 5 Adet Tabanca, 2 Adet Pompalı Tüfek ve bir miktar para ele geçirildi.

Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

Operasyon kapsamında, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan 26 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

İHA'nın geçtiği habere göre şüphelilerin kapıya bir metre uzunluğunda 9 sürgü yaptığı ve bu sürgülerin Özel Harekat polisleri tarafından koçbaşı ve balyozlar kullanılarak 20 dakikalık uğraş sonucu kırıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

İşte Gaziantep'teki nefes kesen operasyondan kareler...

Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

İşte Gaziantep'teki nefes kesen operasyondan kareler...

Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

İşte Gaziantep'teki nefes kesen operasyondan kareler...

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Son dakika: Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı
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