Son dakika: Gaziantep'te Narko Şahin operasyonunda 26 gözaltı

Yeditepe, Güneykent, Binevler ve İstiklal Mahallelerinde, başta Narkotik-Asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarına yönelik 853 personelin katılımı ve helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteği ile yol kapaması Narko Şahin-27 operasyonu düzenlendi.