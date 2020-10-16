Öğretmen ve öğrencilerden büyük başarı! İlaç dağıtan robot geliştirdiler

'ROBOTU GELİŞTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Robotun atık malzemelerden üretildiğini ifade eden Daşan, "Robotumuz atık malzemelerle, sanayilerden parça alınarak tasarlandı. Mesela robotun yukarı kaldırma sistemi bir arabanın cam motorundan söküp çocuklar bu hale getirdiler. Çok fazla bir maliyet olmadan 3 bin TL gibi bir parayla yaptık. Bu gibi durumlarda aslında önemli olan bir fikir üretmek ve bu fikir ölçüsünde çocukların ne yapabildiği çevresel faktörleri göz önünde bulundurarak dış dünyayla iletişim halinde olmaları daha önemli. Bu robotu geliştirmeyi düşünüyoruz. Çok farklı fonksiyonları var. İstenilen yerde çok rahatlıkla kullanılabilir. Alt yapısı ve mantığı güzel bir alet, savunma sanayinde kullanılabilir. Temassız olarak tehlike olan yerlerde kullanılabilir. Özellikle el, ayak kesilerinin çok fazla olduğu fabrikalarda kullanılabilir. Çok daha fazla geliştirilebilme şansı var" diye konuştu.