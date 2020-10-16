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ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! İdaresi ile 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlar - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Her hafta Pazartesi ve Cuma günleri İdaresi (MPİ) - Sisal Şans tarafınca Milli Piyango Online ile MP TV canlı yayın çekilişi yapılarak kazandıran numaraları belli olan On Numara sonuçları 16 Ekim 2020 Perşembe (Bugün) şans oyunu severlerce merakla bekleniyordu. Bugünkü canlı çekiliş için online olarak kupon doldurarak şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanmayı amaçlayan şans oyunu severler MPİ 16 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinde heyecanla araştırmalarına devam ediyor. İşte MP TV canlı çekilişle MPİ 16 Ekim On Numara sonuçları, günün şanslı numaraları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 17.10.2020 00:59 Son Güncelleme: 17.10.2020 00:59 ABONE OL
ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlar - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Haftanın 2 günü (Pazartesi, Cuma) Online dahilindeki MP TV canlı yayın ile MPİ Youtube kanalı üzerinden canlı çekilişi yapılarak kazandıran numaraları belirlenerek, şans oyunu severlerin umut ve heyecanla beklediği On Numara sonuçları (16 Ekim 2020 Cuma) MPİ canlı çekiliş ile belirlendi. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasındaki ortaklıkla tamamen yenilenen ve büyük ikramiye tutarında artışa yapılan oyunda bugün (16 Ekim 2020 Cuma) yapılacak çekiliş için kupon doldurarak günün şanslı numaralarını doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazanan talihli olmak isteyen şans oyunu severler MPİ 16 Ekim On Numara sonuçları açıklandı mı? sorusuyla kazandıran numaraları öğrenmek ve büyük ikramiye sorgusu gerçekleştirmek istiyor. 16 Ekim On Numara sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranına buradan erişebilir, sorgu işlemi yapabilirsiniz.

ON NUMARA SONUÇLARI (16 EKİM 2020 CUMA)

Milli Piyango Online MP TV canlı çekiliş ile MPİ 16 Ekim On Numara sonuçları ve şanslı numaralar ile hızlı bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlar - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 16 Ekim On Numara sonuçları: 22 - 67 - 73 - 10 - 77 - 52 - 23 - 11 - 44 - 70 - 38 - 36 - 19 - 24 - 55 - 25 - 35 - 30 - 47 - 78 - 26 - 6

Şanslı numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

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ON NUMARA NASIL OYNANIR - KURALLARI NELERDİR?

  • Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

  • Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.
  • Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlar - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

SİSTEM OYUNU!

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

  • Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

  • Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlar - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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ON NUMARA SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango İdaresi ile 16 Ekim On Numara çekiliş sonuçlar - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
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