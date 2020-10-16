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Polis ve vatandaş arasında şaşkına çeviren diyalog! 'Ben vabalı değilim'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamalara göre Korona virüs vaka sayıları son bir haftada tüm ülkede ciddi biçimde arttı. Bakan Koca özellikle ve gibi büyükşehirlerin alarm verdiğini belirtti. Öte yandan Trakya'da İçişleri Bakanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen yeni tip (Kovid-19) denetiminde polis ekipleri ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

AA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:16 Son Güncelleme: 16.10.2020 14:19 ABONE OL
Polis ve vatandaş arasında şaşkına çeviren diyalog! 'Ben vabalı değilim'

Kırklareli'nde denetime çıkan ekipler işlek caddelerde sabit ve hareket halinde kontrollerini sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde maskesini çenesine takan bir kişi hakkında cezasının daha sonra tebliğ edilmek üzere tutanak düzenlendi.

Polis ekiplerinin "Maskenizi düzgün takar mısınız?" uyarısına vatandaş "Halen ısrar ediyorsun. Yapmayın gözünüzü seveyim, siz dalga mı geçiyorsunuz insanlarla? Sana mı kaldı benim sağlığımı düşünmek? Ben vebalı değilim." şeklinde tepki gösterdi.

Hakkında işlem yapılan bir başka kişi ise görüntü alan basın mensuplarına, "Siz beni çekemezsiniz. Sizi mahkeme mahkeme süründürürüm." diye tepki gösterdi.

Maskelerini kollarına veya çenelerine takan pek çok kişi ise "Su içiyordum", "Cep telefonuyla konuşuyordum" bahanelerine rağmen cezadan kurtulamadı.

Edirne ve Tekirdağ'da da denetimler sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları! Başta İstanbul ve Bursa olmak üzere...

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Polis ve vatandaş arasında şaşkına çeviren diyalog! 'Ben vabalı değilim'
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