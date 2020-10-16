Şahinbey’den Hatay için 25 bin fidan!

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi Hatay'daki orman yangınlarında yok olan ağaçları yeniden canlandırmak için 25 bin adet fidan gönderecek.

Hatay'ın Belen ilçesinde geçen hafta terör örgütü tarafından çıkarılan yangında zarar gören alanlar için Şahinbey Belediyesi, Hatay'daki ormanın yeniden yeşertilmesi için çalışma başlattı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hatay'da haince yakılan 400 hektar orman alanını tekrar yeşertmek için 25 bin adet fidanın toprakla buluşturulacaklarını açıkladı.

Terör örgütü mensubu hainlerin ormanları yakarak acizliklerini ortaya koyduklarını belirten Tahmazoğlu, "Hainler, ormanlarımıza saldırmaya başladılar. Ancak ormanlara yapılan saldırıyı millet olarak yine birlikte göğüsleyip, Hatay'ımızı yeniden yeşillendireceğiz. Şahinbey Belediyesi olarak Hatay'a 25 bin adet orman fidanı göndermek için çalışmalara başladık. Göndereceğimiz fidanlarla Hatay'ımızın bir nebzede olsa yaralarını sarmayı amaçlıyoruz" dedi.

Tahmazoğlu, ilçenin merkezinde ve kırsal mahallelerde orman yapımını ve fidan dağıtım çalışmalarını sürdüren Şahinbey Belediyesi'nin bugüne kadar vatandaşlara 4 milyon civarında fidan dağıttığını söyledi.

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