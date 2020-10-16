Sahte içkide skandal: Çöpten topladı, doldurup sattı!

İstanbul Şişli'deki evinde sahte içki imalatı yapan ve söz konusu sahte içkileri çöplerden topladığı boş içki şişeleri ile pet şişelere doldurarak satan S. D. yakalandı. Operasyon anları ve satışa hazır hale getirilmiş sahte içkiler ile etil alkollerin adreste bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti, ülke genelinde peş peşe yaşanan sahte içki ölümlerinin ardından başlatılan seri operasyonlarını sürdürdü. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bir kişinin evinde sahte içki ve sahte içkilerin hazırlanmasında kullanılan etil alkol imalatı yapan bir kişiyi tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli S. D. gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları incelemeye alındı.

Evinde sahte içki imalatı yapan şüphelinin söz konusu sahte içkileri çöplerden topladığı boş içki şişeleri ile pet şişelere doldurarak sattığı iddia edildi. Operasyon anları ve satışa hazır hale getirilmiş sahte içkiler ile etil alkollerin adreste bulunduğu anlar polis kamerasına böyle yansıdı.

Adreste 2 damacana halinde toplamda 19 litre sahte alkol, 32 adet boş su şişesi, 1 adet ölçü şırıngası, 1 adet ML ölçü kabı, 2 adet damıtmada kullanılan plastik boru ele geçirildi.