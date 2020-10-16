Şanlıurfa'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Şanlıurfa Gaziantep karayolunda bulunan Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi kavşağında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı.

Olayda seyir halinde bulunan 63 ABE 691 plakalı mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile 33 DJU 36 plakalı tır çarpıştı. Feci kazada aralarında çocukların da bulunduğu 11 kişi yaralandı. Çevrede bulunan diğer sürücüler tarafından sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verildli.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk ettiler.

Güvenlik güçleri kazayla ilgili çalışma başlattı.