Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Viranşehir ilçesinde almış oldukları duyum ve yaptıkları istihbarı çalışmalar sonucunda, bazı şahısların silah kaçakçılığı yaptıklarını tespit etti.



Ekiplerce belirlenen iki farklı eve operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 500 mermi, 14 uzun namlulu silah şarjörü, bir ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait iki şarjör ve 29 mermi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.