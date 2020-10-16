Şehit kardeşine kızı ‘devlet baba’ istedi

Diyarbakır'da 4 yıl önce bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Er Kadir Görgülü'nün Adana'da yaşayan kardeşi Mehmet Ali Görgülü'ye "Devlet Baba" kız istedi. Adana'da yaşayan şehit jandarma er Kadir Görgülü'nün babası Süleyman Görgülü, Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'i arayarak "Müdürüm kız istemeye gidiyoruz, kızı da sen isteyeceksin" dedi. Duruma şaşıran İl Müdürü Nevzat Özer'in "Süleyman bey siz benden daha yaşlısınız, bu iş size düşer" demesi üzerine şehit babası ise "Sen benden daha yaşlısın müdürüm, çünkü sen devlet babasın. Şehidin kardeşine kız istemek devlete düşer" cevabını verdi.Şehit babası Süleyman Görgülü'nün sözleri karşısında duygulanan Nevzat Özer, şehit ailesiyle birlikte kız evininin yolunu tuttu. İmamoğlu ilçesi Ağzıkaraca köyüne giden İl Müdürü Özer, köy muhtarı Mehmet Erbaşlı'nın kızına dünür oldu. Muhtardan kızı Pınar'ı şehit kardeşi Mehmet Ali'ye isteyen Özer, "Dünür gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a da bilgi vermiştim. Kendisi de kız babamıza selamlarını iletip hayırlı bir sonuç beklediklerini söyledi. Öncelikle bakanımızın selamlarını ileterek kızımızı Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedim. Kız babası adetlerine göre 3 aylık süre olduğunu, kız evinin naz evi olduğunu söyledi. Ama kızı isteyen taraf devlet olunca bakanın da selamı gelince 'kızı veriyoruz' dediler" şeklinde konuştu.Kız babası muhtar Mehmet Erbaşlı ise "Bizim buralarda 3 ay gelip gidilmeden kız verilmez. Ama il müdürümüz gelmiş, yani devlet gelmiş kız istemeye. Devlete karşı boynumuz kıldan ince. Bakanımız da selam göndermiş, o yüzden kızı verdim gitti. Şehidimizin ailesiyle dünür olmak bize de onur verir" dedi. Kahvelerin içilmesinin ardından Mehmet Ali Görgülü ve Pınar Erbaşlı'nın söz yüzüklerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer taktı. İl Müdürü Özer, şehit babasının oğluna kız isteme merasiminde devleti baş tutmasının kendisini duygulandırdığını belirterek; "Ne mutlu ki şehidimizin emanetine karşı hayırlı bir görevi yerine getirebildim. Bu devletin milletiyle etle tırnak gibi olduğunun en güzel örneği. Devlet sadece acılarında değil mutluluklarında da şehit ailelerimizin yanında. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri, evlatları bizlere emanet. Onlar bizler için canlarını feda ettiler. Şehitlerimize ne yapsak haklarını ödeyemeyiz" dedi.