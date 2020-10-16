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Son dakika: Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: Bana tecavüz edecekti...

'de meydana gelen kan donduran cinayet vakasında son dakika gelişmesi yaşandı. Birlikte yaşadığı adamı bıçaklayarak öldüren kadının duruşmadaki ifadeleri dehşete düşürdü. Sanık S.K. SEGBİS sistemi ile katıldığı duruşmada "R.K. ile hastanede tanıştım. Bir süre sonra evinde kalmaya başladım. Bana cinsel tacizde bulunmaya çalıştı. Tepki gösterip yalvardım, bağırdım. Bir kadın arkadan gelip kollarımı tuttu. R.K. tacize devam edince ikisini de ittim. Kadın yere düştü, kafasını betona çarptı. R.K. Cinsel saldırıda bulununca elime bıçak geçti. Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme, sanık S.K.'nın tutukluluğuna karar verirken duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 08:54 ABONE OL
Son dakika: Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: Bana tecavüz edecekti...

Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık S.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Mahkemede kendini savunan S.K., ailesiyle sorunları olduğu için hastenede yattığını, R.K. ile de burada tanıştığını kaydetti. Bir süre sonra R.K.'nın evinde kalmaya başladığını söyleyen S.K., "Bir süre sonra bana cinsel tacizde bulundu. Tepki gösterdim, 'seni burada öldürürüm' dedi.

"KADIN KOLLARIMDAN TUTTU, ADAM CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU"

Yalvardım, bağırdım, yardım istedim. Sesimi kimse duymadı. Bu esnada bir kadın arkadan gelip kollarımı tuttu. İlk defa gördüm. Maktul tacize devam etti. Adamı ve kadını ittim. Kadın yere düştü, kafasını betona çarptı. Kapıya yönelip evden çıkmaya çalıştım. Bırakmadı cinsel saldırıda bulundu. O esnada elime bıçak geçti. Bıçağı nasıl aldığımı ve kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Ambulansı aradım. İsteyerek öldürmedim, öldürme kastım olsaydı ambulansı aramazdım" diyerek kendini savundu.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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Son dakika: Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadın: Bana tecavüz edecekti...
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