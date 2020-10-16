Son dakika: Edirne'de köylüler, kurt korkusuyla ellerinde tüfekle nöbet tutuyor!

Köpeklerimizin havlamasıyla fark ettik geldiğini. Vurulması yasak olduğu için geldiğinde, korkup kaçması için havaya ateş ettik. Bizim hayvanları baktığımız yer köyün dışında olduğu için kurtlar bizim için daha büyük bir tehlike arz ediyor. Bu kurtlar çipli olduğu için bunları anladığımız kadarıyla takip edebiliyorlar. Bunları toplayıp, olması gereken yerlere, ormanlara bırakılırsa biz çok memnun oluruz. Burası açık bir doğa, hayvanlarımızı zaten çok zor bakıyoruz. Bir de her gece böyle nöbet tutmak zorunda kalırsak işimiz bayağı zor" diye konuştu.