Son dakika: Günlerdir aranan Ergün Gök'ün torba içinde cesedi bulundu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde ailesinin bir haftadır kayıp olarak aradığı 28 yaşındaki Ergün Gökisimli şahsın torba içerisinde cesedi bulundu.



Evli olduğu ve eşinin bir süre önce şiddet gördüğü için kendi ailesinin evine döndüğü öğrenilen Ergün Gök, dün sabah saatlerinde Afşin ilçesi Yazır köyü ormanlık alanında torba içerisinde çobanlar tarafından cesedi bulundu.



SON DAKİKA! BÜYÜK ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Kahramanmaraş ili Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Cinayet Masası timleri olay yerinde cinayetle ilgili delil topladı. Jandarma cinayete kurban gittiği belirlenen Gök'ün katil ya da katilleri ile ilgili çalışma başlattı.

Edinilen son dakika bilgiye göre, Çağılhan Mahallesi'nde meydana gelen 'Kasten Öldürme' olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi Durdu Işık'ın Adana ilinde yakalandığı ve öldürdüğünü beyan ettiği Ergin Gök isimli şahsı da Yazıköy Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan ormanlık alana bir çuval içine koyarak attığını itiraf etmesi sonucu tespit edilen maktüle ait olduğu değerlendirilen ceset üzerinde inceleme yapıldı.

Maktülün cesedi kesin ölüm sebebi ve zamanı tespiti için Malatya Adli Tıpa sevk edildi.





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