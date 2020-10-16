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Son dakika haberi: 'da Drone'lu operasyonu!

'dan gelen son dakika habere göre drone'lu operasyonu düzenlendi. Yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ve şüpheli gözaltına alındı. Drone'la yapılan operasyonda kaydedilen görüntüler nefes kesti. Son dakika gelişmesine göre ise, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7’si tutuklandı. İşte son dakika operasyonun detayları ve görüntüleri...

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:38 Son Güncelleme: 16.10.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika haberi: Adana'da Drone'lu uyuşturucu operasyonu!

Son dakika haberi... 'da drone'lu operasyon görüntülendi. Uyuşturucuyla mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen 10 satıcısını tek tespit etti.

Son dakika haberi: Adana'da Drone'lu uyuşturucu operasyonu!

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Cumhuriyet savcılığınca verilen yakalama kararının ardından da polis ekipleri, 14 Ekim sabahı, çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda bazı evlere, özel harekat timleri, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Adana'da Drone'lu uyuşturucu operasyonu!

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik , 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon havadan dronla görüntülendi.

Adana'da narkotik operasyonunda 9 gözaltı | Video

Son dakika haberi: Adana'da Drone'lu uyuşturucu operasyonu!

Firari 1 şüphelinin de yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika haberi: Adana'da Drone'lu uyuşturucu operasyonu!
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