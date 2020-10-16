Son dakika haberi: Adana'da Drone'lu uyuşturucu operasyonu!

Son dakika haberi... Adana'da drone'lu operasyon görüntülendi. Uyuşturucuyla mücadeleyi sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen 10 uyuşturucu satıcısını tek tespit etti.
ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Cumhuriyet savcılığınca verilen yakalama kararının ardından da polis ekipleri, 14 Ekim sabahı, çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonda bazı evlere, özel harekat timleri, demir kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. 9 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER
Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon havadan dronla görüntülendi.
Adana'da narkotik operasyonunda 9 gözaltı | Video
Firari 1 şüphelinin de yakalanmasının ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.