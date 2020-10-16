Son dakika haberi: Adana'da Drone'lu uyuşturucu operasyonu!

OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER

Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kilo 369 gram esrar, 23,32 gram sentetik uyuşturucu, 3,45 gram eroin, 1,17 gram kokain, bir miktar hap, kurusıkıdan bozma tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon havadan dronla görüntülendi.

Adana'da narkotik operasyonunda 9 gözaltı | Video