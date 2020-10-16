SON DAKİKA HABERLER...Hatice Tusu'nun sevgilisi cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da dikkat çeken 'koro' detayı...

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...Hatice Tusu'nun sevgilisi cinayeti itiraf etti! 'da dikkat çeken 'koro' detayı...

Dört gündür her yerde aranan emekli hemşire Hatice Tusu hakkında gelişmesi yaşandı. Talihsiz kadının cesedi ormanlık alanda bulunurken katilin erkek arkadaşı olduğu ortaya çıktı. ile Tatlı Sert programında bu sabah olayı işlenirken Tusu'nun erkek arkadaşı S.A ile müzik korosunda tanıştığı belirtildi. Cinayete kurban giden Hatice Tusu'nun oğlu Taylan Öner, sosyal medya hesabından dikkat çekici mesajlar paylaşmıştı. Katil S.A, itirafında Hatice Tusu'nun cansız bedeninin bataklıkta olduğunu itiraf etmişti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

AJANSLAR
Giriş Tarihi: 16.10.2020 07:36 Son Güncelleme: 16.10.2020 07:36 ABONE OL
Son dakika haberi: Emekli hemşire Hatice Tusu'nun katili sevgilisi cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da ortaya çıkan detay...

Aydın'ın Didim ilçesinden gelen haberi sosyal medyada en çok konuşulan arasında yer alıyor. 59 yaşındaki hemşire Hatice Tusu günlerdir aranıyordu. Son olarak erkek arkadaşı S.A ile buluştuğu belirlenen talihsiz kadının cesedi bataklıkta bulunurken son dakika gelişmesine göre katil sevgili her şeyi teker teker anlattı. 'nın da incelediği konuda sevgilisi tarafından öldürülen emekli hemşire 'nun S.A ile müzik korusunda tanıştığı ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Emekli hemşire Hatice Tusu'nun katili sevgilisi cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da ortaya çıkan detay...

Edinilen bilgiye göre, Didim'de yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu'dan (59) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. 10 Ekim tarihinde Efeler Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan iki çocuk annesi Hatice Tusu'yu bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede Tusu'nun en son erkek arkadaşı S.A. ile buluştuğunu belirleyen polis, emekli hemşirenin erkek arkadaşını gözaltına aldı. S.A.'nın emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, Tusu ile bir süre tartıştıktan sonra kavga ettiklerini ve boğazını sıktığını, burnundan kan gelmesi sonucunda da öldüğünü anladığını ifade ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi: Emekli hemşire Hatice Tusu'nun katili sevgilisi cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da ortaya çıkan detay...

Emekli hemşire Tusu'nun erkek arkadaşı tarafından Hisar Mahallesi Sağtur Plajı'na gömüldüğünün öğrenilmesi üzerine bölgede arama yapıldı. Ekipler bölgede yaptıkları çalışmalarda emekli hemşirenin cansız bedenini toprağa gömülü şekilde buldu. Emekli hemşirenin kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

OĞLU SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR PAYLAŞMIŞTI

Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Hatice Tusu'nun oğlu Taylan Öner sosyal medya hesabından annesi ile ilgili dikkat çeken mesajlar paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika haberi: Emekli hemşire Hatice Tusu'nun katili sevgilisi cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da ortaya çıkan detay...

Güvenliğimizden endişe ettiğim için güvenlik önlemleri almaya koyulduk. İzmir'den elektronik kapı kilitleri ve güvenlik kamerası gibi önleyici önlemler sipariş ettik. Bu süreçte annemin burada olmamasının iyi olacağını düşünerek bugün, yani 12 ekim Pazartesi günü için.."

Bodrum havalimanından Ankara'ya anneme uçak bileti aldık. Bir haftalığına sevdiği arkadaşlarının yanına gidecekti. Biz de bu arada evimizin etrafındaki güvenlik önlemlerini kuvvetlendirecektik.

Son dakika haberi... Müge Anlı'nın gündeme getirdiği kayıp Hemşire Hatice Tusu'nun cesedi bulundu, katili ise... | Video

Son dakika haberi: Emekli hemşire Hatice Tusu'nun katili sevgilisi cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da ortaya çıkan detay...

"Didim ve Aydın civarındaki yetkili tüm kurumlar devrede. Evimiz ve çevresindeki güvenlik kameralarını tek tek arıyoruz bir sonuca varmak umuduyla. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."

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SON DAKİKA HABERLER...Hatice Tusu'nun sevgilisi cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da dikkat çeken 'koro' detayı...
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