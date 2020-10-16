Son dakika haberi! Kadın kılığına girip kandırdılar... Eve çağırıp 20 Bin Euro fidye istediler

Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadın tarafından 27 Eylül tarihinde Bağcılar'da bir eve davet edilen Bangladeş uyruklu 24 yaşındaki Muhammed Rahman 3 şüpheli tarafından alıkoyuldu. İddiaya göre şüpheliler eve gelen Muhammed Rahman'ı bağlayarak 6 gün boyunca işkence uyguladı. Şüpheliler sosyal medya üzerinden Muhammed Rahman'nın Bangladeş'teki ailesine ulaşarak 20 bin euro fidye istedi. Ailenin banka hesabından bin euro yatırmasının ardından şüpheliler Muhammed Rahman'ı telefonunu gasp ederek 3 Ekim tarihinde evden çıkarak, bir belediye otobüsüne bindirerek serbest bıraktı.

Eve çağırıp 20 Bin Euro fidye istediler | Video

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bangladeş uyruklu Muhammed Rahman'nın polise ihbarda bulunmasının ardından ekipler harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Polis, incelediği görüntülerden şüphelilerin adresini tespit etti. Şüpheliler Bağcılar'da 10 Ekim tarihinde adreslerine düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Eyüp Y.(46), Eren G.(19) ve Seyit A.'nın (18) çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYE OTOBÜSÜNE BİNDİRDİLER

Öte yandan şüphelilerden birinin alıkoydukları Muhammed Rahman'ı belediye otobüsüne bindirirken güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyon sonucu yakalandıkları anlar ise polis kameralarına kaydedildi.