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Son dakika haberi! Kadın kılığına girip kandırdılar... Eve çağırıp 20 Bin Euro fidye istediler

Son dakika haberi: 'da sosyal medya üzerinden kadın kılığına girerek kandırdıkları Bangladeşli öğrenciyi esir alıp işkence eden 3 şüpheli Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. İstanbul Bağcılar’da Bangladeş uyruklu 24 yaşındaki öğrenci sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiler tarafından 1 hafta boyunca işkence edilerek alıkonuldu. Ailesinden 20 bin euro fidye istedikleri iddia edilen şüpheliler polisin operasyonu sonucu gözaltına alındı. Alıkoyulan Muhammed Rahman’nın Belediye otobüsüne bindirilerek serbest bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:33 ABONE OL
Son dakika haberi! Kadın kılığına girip kandırdılar... Eve çağırıp 20 Bin Euro fidye istediler

Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadın tarafından 27 Eylül tarihinde Bağcılar'da bir eve davet edilen Bangladeş uyruklu 24 yaşındaki Muhammed Rahman 3 şüpheli tarafından alıkoyuldu. İddiaya göre şüpheliler eve gelen Muhammed Rahman'ı bağlayarak 6 gün boyunca işkence uyguladı. Şüpheliler sosyal medya üzerinden Muhammed Rahman'nın Bangladeş'teki ailesine ulaşarak 20 bin euro fidye istedi. Ailenin banka hesabından bin euro yatırmasının ardından şüpheliler Muhammed Rahman'ı telefonunu gasp ederek 3 Ekim tarihinde evden çıkarak, bir belediye otobüsüne bindirerek serbest bıraktı.

Eve çağırıp 20 Bin Euro fidye istediler | Video

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bangladeş uyruklu Muhammed Rahman'nın polise ihbarda bulunmasının ardından ekipler harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Polis, incelediği görüntülerden şüphelilerin adresini tespit etti. Şüpheliler Bağcılar'da 10 Ekim tarihinde adreslerine düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Eyüp Y.(46), Eren G.(19) ve Seyit A.'nın (18) çeşitli suçlardan poliste kaydı olduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BELEDİYE OTOBÜSÜNE BİNDİRDİLER

Öte yandan şüphelilerden birinin alıkoydukları Muhammed Rahman'ı belediye otobüsüne bindirirken güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyon sonucu yakalandıkları anlar ise polis kameralarına kaydedildi.

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Son dakika haberi! Kadın kılığına girip kandırdılar... Eve çağırıp 20 Bin Euro fidye istediler
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