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haberi: Konuşmak için çağırdı tartışma çıkınca boğazını sıkıp öldürdü! cinayetinin detayları...

ile Tatlı Sert programında da işlenen cinayetiyle ilgili haberleri peş peşe geliyor. DHA'nın aktardığı bilgiye göre Aydın'ın Didim ilçesinde eski sevgilisi tarafından öldürülen emekli öğretmen Hatice Tusu'nun arkadaşları olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ettiler. Öte yandan polis ekipleri katil Suat Aksoy'un aracında da incelemelerde bulunurken koltuklarda kan iziyle karşılaştılar. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:47 Son Güncelleme: 16.10.2020 14:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Konuşmak için çağırdı tartışma çıkınca boğazını sıkıp öldürdü! Hatice Tusu cinayetinin detayları...

Sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer alan cinayetine ilişkin yeni detaylar geliyor. Eski sevgilisi tarafından canice katledilen emekli hemşire Hatice Tusu'nun mesai arkadaşı Nevin Duran, Tusu ile iki yıl hastanede birlikte çalıştıklarını hayat dolu biri olduğunu ifade etti. haberine göre katil Suat Aksoy, son kez konuşmak için Tusu'yu çağırdığını arabada çıkan kavgada boğazını sıkıp öldürdüğünü itiraf etmişti.

Aydın'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (56) tarafından öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu'nun arkadaşları konuştu. Arkadaşları halen olayın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

Son dakika haberi: Konuşmak için çağırdı tartışma çıkınca boğazını sıkıp öldürdü! Hatice Tusu cinayetinin detayları...

Didim'de geçen 10 Ekim Cumartesi günü ortadan kaybolan emekli hemşire 'nun oğlu Görkem Öner, polise kayıp başvurusu yaptı. Yapılan çalışmalarla Tusu'nun otomobili, evinin 2 sokak arkasında bulundu. Tusu'nun cep telefonunun da aracın torpido gözünde olduğu belirlendi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Tusu'yu tanıyanların ifadesine başvuran polis, emekli hemşire ile bir süre ilişkisi olduğu belirtilen Suat Aksoy'u gözaltına aldı. Aksoy, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aksoy'un otomobilinde de inceleme yapan polis ekipleri, koltukta kan iziyle karşılaştı. Alınan örneklerle Hatice Tusu'nun kanı eşleşti. Polisin elde ettiği ipuçlarıyla yeniden sorguya aldığı Suat Aksoy, bu kez cinayeti itiraf etti.

Son dakika haberi: Konuşmak için çağırdı tartışma çıkınca boğazını sıkıp öldürdü! Hatice Tusu cinayetinin detayları...

Suat Aksoy ifadesinde, ile son kez konuşmak için buluşup, kendi arabasına bindirdiği, yeniden bir araya gelmeye ikna edemeyince de boğazını sıkarak öldürdükten sonra cesedini bataklığa gömdüğünü söyledi. Aksoy'un cinayetten sonra Hatice Tusu'nun aracına binerek evinin iki sokak arkasına park ettiği ve parmak izlerini sildikten sonra oradan uzaklaştığı ortaya çıktı. Aksoy'un ifadesi doğrultusunda bölgede yapılan çalışmayla Hatice Tusu'nun cesedine ulaşıldı. Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Tusu'nun cenazesi dün Söke'nin Özbaşı Mahallesinde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Son dakika haberi: Konuşmak için çağırdı tartışma çıkınca boğazını sıkıp öldürdü! Hatice Tusu cinayetinin detayları...

'İKİSİ DE ÇOK İYİYDİ NASIL YAPTILAR HALA ŞAŞKINIZ'

Tusu'nun Didim Devlet Hastanesi'nden mesai arkadaşı Nevin Duran, "2 yıl hastanede birlikte çalıştık. Yatalak hastalara birlikte gidip, evlerinde çok baktık. Hayat dolu, planlı ve programlı, işini bilerek yapan, aklı başında, son derece güler yüzlü biriydi. Ben bir işin içinden çıkamadığımda, oğlumu evlendireceğim zaman hep manevi destekte bulunmuştur. Her konuda bana destek olurdu. En son yaşadığı sitede birisi rahatsızlanmıştı, onu hastaneye getirdi o zaman kendisini görmüştüm" dedi.

Son dakika haberi: Konuşmak için çağırdı tartışma çıkınca boğazını sıkıp öldürdü! Hatice Tusu cinayetinin detayları...

Tusu'nun korodan arkadaşı Hüseyin Çakır da, "Didim Kültür ve Sanat Derneği adı altındaki korada birkaç yıl birlikte çalıştık. Hatice de Suat da arkadaşımızdı. Hatice hanım çok iyi biriydi. Arkadaşlarımızın ikisi de çok efendi kişilerdi. Böyle bir olay nasıl yaşandı, halen şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu.

Cumhuriyet Kadınlar Derneği Didim Şube Başkanı Selma Özöğretmen de, "Dernek olarak biz de bu konuda tarafız. Hiç kimse hiçbir kadını öldüremez. Sebep ne olursa olsun. Kadın cinayetlerine son verilmesini istiyoruz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

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Son dakika haberi: Konuşmak için çağırdı tartışma çıkınca boğazını sıkıp öldürdü! Hatice Tusu cinayetinin detayları...
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