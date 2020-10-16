Son dakika haberi: Konuşmak için çağırdı tartışma çıkınca boğazını sıkıp öldürdü! Hatice Tusu cinayetinin detayları...

Sosyal medyada en çok paylaşılan haberler arasında yer alan Hatice Tusu cinayetine ilişkin yeni detaylar geliyor. Eski sevgilisi tarafından canice katledilen emekli hemşire Hatice Tusu'nun mesai arkadaşı Nevin Duran, Tusu ile iki yıl hastanede birlikte çalıştıklarını hayat dolu biri olduğunu ifade etti. Son dakika haberine göre katil Suat Aksoy, son kez konuşmak için Tusu'yu çağırdığını arabada çıkan kavgada boğazını sıkıp öldürdüğünü itiraf etmişti.

Aydın'ın Didim ilçesinde kayıp olarak aranırken eski sevgilisi Suat Aksoy (56) tarafından öldürülüp, cesedinin bataklığa gömüldüğü ortaya çıkan emekli hemşire Hatice Tusu'nun arkadaşları konuştu. Arkadaşları halen olayın şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.