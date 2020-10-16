SON DAKİKA HABERİ: Mahalleli çılgına dönmüştü! Yakalayıp bagaja kapattılar...

Antalya'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde evlerden bir haftadır hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, semt sakinleri tarafından yakalandı.
Mahalleli tarafından yakalanan zanlı, bir otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi.
O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Hırsızlık şüphelisinin bagajdan çıkma hamlesine mahallelilerce engel olundu.
Şüpheliyi yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin "Bekle de biraz dövelim" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Zanlı daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya'da mahalleli yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına koydu | Video