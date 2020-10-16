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SON DAKİKA HABERİ: Mahalleli çılgına dönmüştü! Yakalayıp bagaja kapattılar...

'nın Kepez ilçesindeki bir mahalleye dadanan hırsız, vatandaşı deyim yerindeyse illallah ettirdi. Son dakika haberine göre 1 hafta boyunca farklı adreslere girerek hırsızlık yapan adam, en sonunda bugün mahalleli tarafından kıskıvrak yakalandı. Öfkeden çılgına dönen mahalleli, hırsızı polis ekipleri gelinceye kadar bir otomobilin bagajına kapattı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:04 Son Güncelleme: 16.10.2020 17:11 ABONE OL
Son dakika: Mahalleli çılgına dönmüştü! Yakalayıp bagaja kapattılar...

'nın Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde evlerden bir haftadır hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, semt sakinleri tarafından yakalandı.

Son dakika: Mahalleli çılgına dönmüştü! Yakalayıp bagaja kapattılar...

Mahalleli tarafından yakalanan zanlı, bir otomobilin bagajına kapatılıp hapsedildi.

Son dakika: Mahalleli çılgına dönmüştü! Yakalayıp bagaja kapattılar...

O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Son dakika: Mahalleli çılgına dönmüştü! Yakalayıp bagaja kapattılar...

Hırsızlık şüphelisinin bagajdan çıkma hamlesine mahallelilerce engel olundu.

Son dakika: Mahalleli çılgına dönmüştü! Yakalayıp bagaja kapattılar...

Şüpheliyi yakalayan kişinin, "Çıkarma, çıkarma orada yaşamayı seviyor" sözleri ile başka bir kişinin "Bekle de biraz dövelim" sözleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika: Mahalleli çılgına dönmüştü! Yakalayıp bagaja kapattılar...

Zanlı daha sonra olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Antalya'da mahalleli yakaladıkları hırsızı otomobilin bagajına koydu | Video

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SON DAKİKA HABERİ: Mahalleli çılgına dönmüştü! Yakalayıp bagaja kapattılar...
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