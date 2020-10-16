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haberi : 'den uyarı! Kuvvetli yağış geliyor...

haberi: 'den gelen son dakika haberine göre, geceden itibaren Edirne ve Tekirdağ'ın batısında sağanak ve gök gürültülü yağış görüleceği tahmin ediliyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde ve son dakika gelen uyarıyla ilgili ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:59 Son Güncelleme: 16.10.2020 13:02 ABONE OL
Son dakika haberi : Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli yağış geliyor...

İstanbul Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir uyarıda bulundu. Şen açıklamasında yarından itibaren 'Trakya'dan yağış giriyor' diyerek 'Önce Marmara sonra neredeyse tüm Türkiye. Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar devam eder. Sıcaklıklar 7-8 C düşer. Bu bölgesel tahmindir. Noktasal tahmin daha sonra' ifadelerini kullandı.

GECEDEN İTİBAREN SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ...

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Edirne ve Tekirdağ'ın batısında geceden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU:

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

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Son dakika haberi : Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli yağış geliyor...
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