Son dakika haberi: Sahte alkolden ölen sayısı 55'e yükseldi!

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 274 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.