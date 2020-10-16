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Son dakika haberi: Sahte alkolden ölen sayısı 55'e yükseldi!

dehşeti devam ediyor. Gelen son dakika bilgilerine göre 'de bir kişi daha hayatını kaybetti. Yaşanan ölümler sonrası polis ekipleri birçok ilde tespit edilen yerlere operasyon düzenlemeye devam ediyor. Yapılan operasyonlarda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçiriliyor. , İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli'nde 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. İşte son dakika haber detayı...

AA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:12 Son Güncelleme: 16.10.2020 17:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Sahte alkolden ölen sayısı 55'e yükseldi!

SON DAKİKA: can almaya devam ediyor. Gelen bilgilere göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. Emniyet güçlerinin sahte içki üretim ve satışına yönelik operasyonları da sürüyor.

Son dakika haberi: Sahte alkolden ölen sayısı 55'e yükseldi!

İZMİR'DE BİR KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre, 'in Foça ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran ve Karşıyaka'daki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz, dün gerçekleşen beyin ölümünün ardından bugün yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi: Sahte alkolden ölen sayısı 55'e yükseldi!

TEKİRDAĞ'DA BİR ÖLÜM DAHA

Tekirdağ'da da rahatsızlandıktan sonra Saray Devlet Hastanesine kaldırılan oradan da Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Burhan A. (55), hayatını kaybetti. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde de sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası yoğun bakımda tedavi altına alınan Cüneyt K. (54), tedavi gördüğü özel hastanede vefat etti. Aydın'ın Yenipazar ilçesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Devrim Kara (43) hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde metil alkol zehirlenmesi sonrası Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Derya A. da vefat etti.

Son dakika haberi: Sahte alkolden ölen sayısı 55'e yükseldi!

İSTANBUL'DA İSE METİL ALKOLDEN ZEHİRLENEN BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul'da da bir kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana 'de 22, 'da 10, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 6, Aydın'da 3, Muğla ve Tekirdağ'da 2'şer, Kırklareli, Trabzon ve Zonguldak'ta birer olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 55'e çıktı.

Son dakika haberi: Sahte alkolden ölen sayısı 55'e yükseldi!

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonda 274 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 71'i tutuklandı. Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken, bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

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Son dakika haberi: Sahte alkolden ölen sayısı 55'e yükseldi!
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