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SON DAKİKA HABERİ... can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye çıktı

Sahte içkiden ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor. 'den gelen son dakika habere göre, sahte içkiden bir kişi daha hayatını kaybetti. Böylece açıklanan rakamlara göre, İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı toplam 22 oldu. Kimliği açıklanan kişinin sahte alkolden zehirlenerek hastaneye başvurduğu açıklandı. Tedavi altına alınan Barbaros Hayrettin Öz'ün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. İşte son dakika haberini detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 12:46 Son Güncelleme: 16.10.2020 13:00 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ... Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye çıktı

Son dakika haberi: İzmir'de sahtel alkolden bir kişi daha hayatını kaybetti. İzmir'de, sahte içkiden rahatsızlanarak hastaneye başvuran kişilerden birinin daha yaşamını yitirmesiyle kente ölenlerin sayısı 22'ye ulaştı.

Foça ilçesinde, sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran ve buradan Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz'ün beyin ölümü gerçekleşmişti. Öz'ün bugün ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Barbaros Hayrettin Öz'ün ölümüyle, kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

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SON DAKİKA HABERİ... Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye çıktı
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