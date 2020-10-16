SON DAKİKA HABERİ... Sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 22'ye çıktı

Son dakika haberi: İzmir'de sahtel alkolden bir kişi daha hayatını kaybetti. İzmir'de, sahte içkiden rahatsızlanarak hastaneye başvuran kişilerden birinin daha yaşamını yitirmesiyle kente ölenlerin sayısı 22'ye ulaştı.

Foça ilçesinde, sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle Ege Üniversitesi Hastanesine başvuran ve buradan Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edilen Barbaros Hayrettin Öz'ün beyin ölümü gerçekleşmişti. Öz'ün bugün ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Barbaros Hayrettin Öz'ün ölümüyle, kentte hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı.

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