Son dakika haberi: 'Son nefesini alıyorsun aileni öldüreceğim' demişti! Bacanağı ve baldızını öldüren katilin sözleri 'pes' dedirtti!

Bacanağı ve baldınızını öldüren eski uzman çavuş Mükremin Turan hakkında verilen iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Son dakika haberine göre Mükremin Turan, canavarca hisle öldürmeyi kabul etmediğini cesetler üzerinde oynamada bulunmadığını ifade etti. Katilin karısını daha önce tehdit ettiği ve 'Son nefesini kullanıyorsun dikkatli ol aileni ortadan kaldıracağım' dediği ifade edildi. Hayatlarını kaybeden Hülya Özmen & Fatih Özmen çifti yan yan toprağa verildi.

SON DAKİKA HABERİ: BACANAĞI VE BALDIZINI ÖLDÜREN KATİLDEN KAN DONDURAN SAVUNMA!

Erzurum'da baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27), evlerinin önünde pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen eski uzman çavuş Mükremin Turan'a (41) tutuklu yargılandığı davada verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Turan'ın baldızı ve bacanağını tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığın son savunmasında, "Canavarca hisle öldürmüş olsam, diğer öldüren kişiler gibi parçalayıp, kovaya koymam gibi faaliyetlerde bulunmam gerekmektedir. Ben sadece ateş ederek ölüme sebebiyet vermişim. Cesetler üzerinde bir oynamada bulunmadım. Canavarsa hisle adam öldürme suçunu kabul etmiyorum" dediği yer aldı.