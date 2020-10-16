Son dakika haberi: Ünlü sunucu Dilay Kemer kanser nedeniyle yoğun bakıma alındı! Kötü haberi FB TV duyurdu...

SON DAKİKA HABERİ: DİLAY KEMER YOĞUN BAKIMA ALINDI! FB TV AÇIKLADI...

İŞTE DİLAY KEMER'İN O MESAJI...

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."