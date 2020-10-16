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Son dakika: 'le ilgili yeni gelişme! Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karara itiraz

'le ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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Giriş Tarihi: 16.10.2020 17:31 Son Güncelleme: 16.10.2020 17:38 ABONE OL
Son dakika: Kadir Şeker'le ilgili yeni gelişme! Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karara itiraz

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Ekim'de görülen karar duruşmasında savcı tekrarladığı mütalaasında, Şeker'in "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulanmasını talep etmişti.

Mahkeme ise Şeker'in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına, cezanın haksız tahrik indirimiyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar vermişti.

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BAŞSAVCILIK İTİRAZDA BULUNDU

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya kapsamı, deliller ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde Şeker'e verilen haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanması gerektiği talebiyle Konya Bölge Adliye Mahkemesine itirazda bulundu.

İtiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirilecek.

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Son dakika: Kadir Şeker'le ilgili yeni gelişme! Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan karara itiraz
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