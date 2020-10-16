Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji bugün ve hafta sonunu kapsayan hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde yoğun sağanak yağış ve fırtınaların görüleceği belirtildi. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar ise Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporunu merak ediyor. Peki, İstanbul'da hafta sonu yağışlar görülecek mi? Cuma, Cumartesi ve Pazar hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısı…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu raporu yayınlandı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…
Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.
İşte MGM tarafından yapılan son dakika açıklaması…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Ülke genelinde bugün, sıcaklıklar 1 ila 3 derece arasında artacak. MGM'nin paylaştığı raporda 81 ilimizde de yağışlar beklenmiyor. İç Anadolu bölgesinde ise yer yer puslu havalar etkili olacak.
Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınladı.
İşte yağışların yağacağı o tarih;
16 Ekim Cuma günü için hava durumu raporuna göre, yurt genelinde yağışlı havalar beklenmiyor. 81 ilimizde de güneşli havanın etkili olması beklenirken, İç Anadolu bölgesinde yer yer sis görülecek.
Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Ekim Cumartesi için yayınladığı hava durumu raporuna göre, yurdun batı kesimlerinde yağışlı havaların etkili olacağı belirtildi.
İşte yağış beklenen illerimiz