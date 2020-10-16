Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

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'den , fırtına ve uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınlarken, uyarılarında bulundu. MGM başta olmak üzere, tüm Marmara bölgesinde ve fırtına beklendiğini açıkladı. Yapılan bu açıklamanın ardından, yağışların ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, İstanbul’da yağışlı havalar ne zaman etkisini gösterecek? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara için yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:24 Son Güncelleme: 16.10.2020 09:25 ABONE OL
SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

bugün ve hafta sonunu kapsayan raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. MGM tarafından yapılan açıklamasına göre, başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde yoğun ve fırtınaların görüleceği belirtildi. Hafta sonu için plan yapan vatandaşlar ise Meteoroloji tarafından yayınlanan hava durumu raporunu merak ediyor. Peki, İstanbul'da hafta sonu yağışlar görülecek mi? Cuma, Cumartesi ve Pazar hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısı…

METEOROLOJİ SON DAKİKA UYARDI! BAŞTA İSTANBUL OLMAK ÜZERE…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlere ilişkin hava durumu raporu yayınlandı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.

İşte MGM tarafından yapılan son dakika açıklaması…

SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde bugün, sıcaklıklar 1 ila 3 derece arasında artacak. MGM'nin paylaştığı raporda 81 ilimizde de yağışlar beklenmiyor. İç Anadolu bölgesinde ise yer yer puslu havalar etkili olacak.

Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınladı.

İşte yağışların yağacağı o tarih;

SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

16 Ekim Cuma günü için raporuna göre, yurt genelinde yağışlı havalar beklenmiyor. 81 ilimizde de güneşli havanın etkili olması beklenirken, İç Anadolu bölgesinde yer yer sis görülecek.

Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

Genel Müdürlüğü 17 Ekim Cumartesi için yayınladığı raporuna göre, yurdun batı kesimlerinde yağışlı havaların etkili olacağı belirtildi.

İşte yağış beklenen illerimiz

SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

18 Ekim Pazar hava durumu haritası:

SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

19 Ekim Pazartesi hava durumu haritası

SON DAKİKA! Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor

20 Ekim Salı hava durumu haritası

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış, fırtına ve hava durumu uyarısı: Hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
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