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Son dakika: Önünü kestiği motosikletlinin kaskını çıkarıp tokat attı!

Kağıthane'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Son dakika haberine göre trafikte yol verme konusunda tartıştığı motosikletlinin önünü kesen şahıs, motosiklet sürücüsünü tehdit edip küfür ve hakaretler yağdırdı. Gözü dönmüş maganda 'gel barışalım' diyerek yanına gittiği motosikletlinin kaskını çıkararak tokat attı. Motosikletli, olay karşısında büyük şok yaşarken trafik magandası adam, kavgayı ayırmaya çalışan ve polisi çağırmak isteyen vatandaşları da silahla tehdit etti.

DHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 14:31 Son Güncelleme: 16.10.2020 14:36 ABONE OL
Son dakika: Önünü kestiği motosikletlinin kaskını çıkarıp tokat attı!

Olay, Kağıthane, Cendere Caddesi'nde Salı günü saat 09.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede giden otomobil sürücüsü ile motosikletli arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.

Son dakika: Önünü kestiği motosikletlinin kaskını çıkarıp tokat attı!

VATANDAŞLAR POLİSİ ARAMAYA KALKINCA SİLAHINA DAVRANDI

Motosiklet sürücüsünün kaskını alan otomobil sürücüsü, hakaret ve küfür etmeye başladı. Bununla da yetinmeyen öfkeli sürücü, 'Gel barışalım' dediği motosiklet sürücüsünün bir anlık boşluğundan faydalanarak, ona tokat attı.

Son dakika: Önünü kestiği motosikletlinin kaskını çıkarıp tokat attı!

Motosiklet sürücüsünün kaskını alan ve tokatlayan öfkeli sürücünün, çevredeki vatandaşların 'polisi arayın, karakola gidelim' demesi üzerine aracından silahını almaya teşebbüs ettiği görüldü.

Son dakika: Önünü kestiği motosikletlinin kaskını çıkarıp tokat attı!

MOTOSİKLETLİYİ KOVALADI, ARKASINDAKİ SÜRÜCÜYÜ TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine çevredekiler sağa sola kaçışırken motosiklet sürücüsü de motosiklet ve kaskını bırakarak kaçmaya başladı. Bunu gören trafik magandası, motosiklet sürücüsünü kovalamaya başladı ancak yakalayamadı.

Son dakika: Önünü kestiği motosikletlinin kaskını çıkarıp tokat attı!

Motosiklet sürücüsünün kaçmasıyla bu kez otomobilinin arkasındaki kamyonet sürücüsüne yöneldi. Kamyonet sürücüsüne de tehditler savurmayı ihmal etmeyen maganda, çevredeki vatandaşların uğraşıyla zorla aracına bindirildi.

Kağıthane'de trafik magandası terör estirdi; önünü kestiği motosikletliyi tokatladı | Video

Son dakika: Önünü kestiği motosikletlinin kaskını çıkarıp tokat attı!

Yaşanan o anlar ise kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kağıthane'nin en işlek caddelerinden biri olan Cendere Caddesi'nde yaklaşık yarım saat süren kavga nedeniyle trafik akışı da aksadı. Otomobilini trafik ışıklarına park eden kişi, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların tepkisine neden oldu.

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Son dakika: Önünü kestiği motosikletlinin kaskını çıkarıp tokat attı!
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