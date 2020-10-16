Son dakika: Önünü kestiği motosikletlinin kaskını çıkarıp tokat attı!

Yaşanan o anlar ise kask kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kağıthane'nin en işlek caddelerinden biri olan Cendere Caddesi'nde yaklaşık yarım saat süren kavga nedeniyle trafik akışı da aksadı. Otomobilini trafik ışıklarına park eden kişi, sabah işlerine gitmek isteyen vatandaşların tepkisine neden oldu.