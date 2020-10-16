Son dakika: Sıfır otomobil aldıktan sonra büyük şok yaşamılardı! 3 yıl sonra mahkemeden güzel haber...

Bayram, "Daha önceden de servise gitmişti ancak servis kabul etmemişti. Bunların dış etkenlerden dolayı olduğunu ortaya koymuşlardı. Biz de hukuk mücadelemize başladık. Yaklaşık 2 yıllık hukuk mücadelemizin sonucunda davayı kazandık. Aracın misliyle değişimi kararıyla birlikte bayiye teslim edeceğiz. Hukuk mücadelemizden zaferle ayrıldığımız için mutluyuz" dedi.