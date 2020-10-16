Son dakika: Trabzonspor Onursal Başkanı’na saldırıda flaş operasyon: 6 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Organize Suç Örgütüne yönelik yürütülen çalışmada flaş bir gelişme yaşandı.Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren bir inşaat şirketine yönelik 20 Eylül 2020 günü yapılan silahlı saldırı ile yine aynı şirkete yönelik 4 Ekim günü yapılan bombalı saldırı konularını gerçekleştiren faillerin tespit edilerek yakalanması amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmada çok sayıda MOBESE incelendi.

Bombalı eylemde kullanılan araç bilgileri ile meydana gelen iki ayrı olayı gerçekleştiren şüpheli şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Silahlı ve bombalı eylemleri gerçekleştirdiği tespit edilen U.E. isimli şahıs liderliğinde suç örgütü adı altında eyleme katılan S.B., Y.D., G.E.S., A.K., F.Ç. isimli şüpheli şahısların Esenler, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Esenyurt ilçelerinde bulunan adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’a saldırıda flaş operasyon | Video

TEHDİT EDİP PARA ALMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin Ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Mehmet Ali Yılmaz'a baskı kurarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları ve çok sayıda suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.