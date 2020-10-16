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: Yeni hat alan genç, hayatının şokunu yaşadı!

İstanbul 'de yeni telefon hattı alan D.Ö. isimli genç, başına gelenler yüzünden hayatının şokunu yaşadı. Mağdur olan genç, sahibi olduğu yeni numaranın geçmişte bir dolandırıcı tarafından kullanıldığı için birçok kişi tarafından aranarak tehdit edildi. Hatta karakoldan çağrılan gencin ifadesine de başvuruldu. Hayatı birdenbire kabusa dönen D.Ö., yaptığı açıklamada "Bir numara aldım, başıma bela oldu" dedi. İşte şaşkına çeviren olaydan detayları...

İHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 15:17 ABONE OL
Son dakika: Yeni hat alan genç, hayatının şokunu yaşadı!

Maltepe'den gelen son dakika haberi adeta her vatandaş için uyarı niteliğinde...

Cep telefon hattı alan gencin başına gelmeyen kalmadı. Gelen aramalar sonucu aldığı cep telefon hattının önceden bir dolandırıcıya ait olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar, numaranın halen Sait isimli şahsa ait olduğunu düşünerek mesaj ve arama yoluyla D.Ö'yü taciz etmeye devam etti. Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar hattın aktif hale gelmesiyle beraber karakola şikayette bulundu. Yapılan şikayetler üzerine D.Ö. konuyla alakalı ifadesi alınması amacıyla polis karakoluna çağrıldı.



TEHDİT TELEFONLARI ALIYOR

Aldığı hattın başına iş açtığını ve mağdur olduğunu belirten D.Ö., "İki ay önce bir hat aldım. İki gün önce karakoldan aradılar. Kullanmış olduğum hattın eski sahibinin daha önceden çok sayıda kişiyi dolandırdığını söylediler ve ifade vermem için karakola çağırdılar. Bu süreç içerisinde dolandırılan şahıslardan birkaçı beni aradı. Telefonu açtığımda beni arayan kişiler, 'Sait neredesin, bana borcunu ver, beni dolandırdın' gibi cümleler kurdu. Sait denen kişi olmadığımı ve hattı yeni aldığımı anlattım. Arayan kişiler Sait isimli kişinin 35 kişiyi dolandırdığını söylediler. En son arayan kişi ise Sait isimli şahsın ortağıydı, onu da dolandırmış. Bir numara aldım, başıma bela oldu" diye konuştu.

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Son dakika: Yeni hat alan genç, hayatının şokunu yaşadı!
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