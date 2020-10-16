Suç makinesi, jandarma tarafından yakalandı!

Denizli'nin Honaz ilçesinde adam öldürme, adam yaralama, silahla tehdit gibi 56 ayrı suçtan yargılaması devam eden, 5 ayrı suçtan aranan ve 10 yıl da kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih B. (37), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında kasten öldürme, yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu, dolandırıcılık, belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, hakaret gibi farklı suçlardan 56 ayrı devam eden yargılaması olan, 5 farklı suçtan aranan, uzun süredir firari olan ve hakkında on yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. JASAT timi, Fatih B.'nin saklandığı yeri tespit edip, Honaz İlçe Jandarma Karakolu ekipleriyle birlikte dün operasyon düzenlendi. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Fatih B., yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelinin evindeki aramada 1 ruhsatsız tabanca ve 28 mermi ile 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Fatih B. jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.