Tanklarla damıtırken suçüstü yakalandılar

İstanbul'da sahte içki yapımında kullanılan etil alkolü, metil alkolü kaynatarak imal eden iki kişi, sanayi tipi damıtma makineleriyle suçüstü yakalandı. Litrelerce etil alkol ele geçirildi. Esenyurt'ta sahte içki imalatı yapılan 3 adrese baskın yapıldı. Adreslerde metil alkolün kaynatılarak büyük damıtma cihazlarıyla etil alkole dönüştürüldüğü ve sahte içki yapımına hazır hale getirilen 5 bin 685 litre etil alkolün satışının yapılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 5 kişi tutuklandı. Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi sonucu Burhan A. (55) öldü.