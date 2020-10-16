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Tanklarla damıtırken suçüstü yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 16.10.2020 ABONE OL
Tanklarla damıtırken suçüstü yakalandılar
İstanbul'da sahte içki yapımında kullanılan etil alkolü, metil alkolü kaynatarak imal eden iki kişi, sanayi tipi damıtma makineleriyle suçüstü yakalandı. Litrelerce etil alkol ele geçirildi. Esenyurt'ta sahte içki imalatı yapılan 3 adrese baskın yapıldı. Adreslerde metil alkolün kaynatılarak büyük damıtma cihazlarıyla etil alkole dönüştürüldüğü ve sahte içki yapımına hazır hale getirilen 5 bin 685 litre etil alkolün satışının yapılarak piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te 5 kişi tutuklandı. Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi sonucu Burhan A. (55) öldü.
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Tanklarla damıtırken suçüstü yakalandılar
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