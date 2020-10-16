Televizyon izlerken evine kurşun isabet etti!

Konya'da kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerce açılan ateş sonucu tabancadan çıkan mermi o sırada evde oturan Gökçenur Arslan (28) dairesine isabet etti. Camdan giren mermi duvara saplandı. Olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Arslan, 'Evi satıp buradan bile taşınabilirim. Psikolojim çok bozuldu' dedi.





Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan bir stüdyo dairede oturan Gökçenur Arslan, iki gün önce evde bulunduğu sırada dışardan bir el ateş sesi duydu. Daha sonra salon camının kırıldığını ve mermi çekirdeğinin duvara saplandığını gören Arslan, kendisini can havliyle yere attı. Çok korkan Arslan, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.





EVİMİ SATIŞA ÇIKARTABİLİRİM

Olay nedeniyle psikolojinin bozulduğunu ve uyuyamadığını belirten Arslan, "Kanepede oturup televizyon izlerken dışarıdan 1 el ateş edildi. Camım kırıldı. Camdan geçen kurşun duvara saplandı. Büyük şok yaşadım. Hemen polisi arayıp, şikayetçi oldum. Dünden beri psikolojim bozuldu. Uyuyamıyorum. Burası dağ başı mı eline silah alan ateş açıyor. Herhangi bir düşmanım yada husumetlim yok. Ölebilirdim, sakat kalabilirdim, kör olabilirdim. Her şey olabilirdi. Kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Daha önce başıma hiç böyle bir olay gelmemişti. Komşularımda bu olay nedeniyle çok huzursuz. Evimizde bile rahat oturamıyoruz. Evimizde bile rahat oturamayacaksak nerede oturacağız? Olaydan beri elim, ayağım titriyor. Hayatım kabusa döndü. Evi satıp buradan taşınabilirim' dedi.