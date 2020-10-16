Vaka sayıları 3 günde yüzde 5 artmıştı! İzmir'de, vatandaştan şaşırtan cevap

Koronavirüs tedbirleri kapsamında pek çok önlem alınsa da İzmir'de vaka sayıları son üç günde yüzde 5 oranında arttı. Cadde ve sokaklarda tedbiri elden bırakarak, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan pek çok kişi olduğu görülürken, uzmanlar kuralların yeniden altını çizerek vatandaşı uyardı. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, "Mart ayından başlamak üzere vaka sayılarında zaman zaman gerileme olmakla beraber, Covid-19 Türkiye'nin ve dünyanın bir numaralı sağlık sorunu olmaya devam ediyor. İzmir'de de son verilere baktığımızda bir önceki haftaya oranla artış var. Aslında insan yaradılış olarak olumsuzluğa odaklanamıyor. Depremle yaşamak istemiyor, kazaları düşünerek yaşamak istemiyor. Dolayısıyla olumsuzluğu görmezden gelip halının altına itmek istiyor. Bunun ne kadar ciddi bir sorun olduğunu unutuyoruz" diye konuştu.