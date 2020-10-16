Yaşlı kadının zor anları! Silahlı saldırıdan bastonuyla kurtulmak istedi

İstanbul Kağıthane'de oğlunu öldürmek için gelen kaynı tarafından silahlı saldırıya uğrayan yaşlı kadın kendini bastonuyla korumaya çalıştı. Tetiği çektiği sırada tabancanın tutukluk yapmasıyla kurtulan yaşlı kadın, acımasız adam tarafından tekme ve yumrukla darp edildi. Hızını kesmeyen şüpheli dükkanda bulunan diğer kadınlara da saldırdı. Olay ardından hakkında şüpheliden şikayetçi olan mağdurların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianamede hazırlandı.

"ÇAĞIR ONU GELSİN, ÖLDÜRECEĞİM ONU"

İddianamede, Mustafa ve Nurcan G.'nin karı-koca oldukları, Kağıthane'de kuruyemiş işyerlerinin oldukları kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda dükkanda Mustafa G. yokken Mustafa G.'nin amcası şüpheli Recep G.'nin elinde tabancayla dükkana geldiği anlatıldı. Şüphelinin dükkanda bulunan Mustafa G.'nin annesi müşteki Hasibe G. ve eşi Nurcan G.'ye "Mustafa yok mu? Nerede? Çağır onu gelsin, öldüreceğim onu" şeklinde tehdit ve hakaret içerikli küfürler sarfettiği kaydedildi.

BASTONLA KURTULMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada 74 yaşındaki Hasibe G.'nin "Kimi öldüreceksin, oğlumu mu?" demesi üzerine şüphelinin bu kez tabancayı Hasibe G.'nin göğüs bölgesine dayayarak tetiğe bastığı, ancak silahın ateş almadığı anlatıldı. Yaşlı kadının elindeki bastonla müdahale ederek Recep G.'den kurtulmaya çalıştığı, ancak Recep G.'nin yaşlı kadını yerde tekme ve yumrukla darp ettiği belirtildi.

YAŞLI KADINI KURTARMAK İSTEDİ AMA…

Şüpheli Recep G.'nin, yaşlı kadını kurtarmaya çalışan Nurcan G.'yi de elindeki silahın kabzasıyla kafasına vurarak basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığı, bu sırada yine dükkanda misafir olarak bulunan kendisine müdahale etmek isteyen şahsı da elindeki tabancanın kabzasıyla kafasına vurarak yaraladığı kaydedildi. Yine dükkanda şüphelinin Mustafa G.'ye hitaben elindeki silahla 'Seni öldüreceğim, senin …' diyerek tehditlerine devam ettiği belirtildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Savcılık, şüpheli Recep G.'nin 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Basit Yaralama', 'Hakaret' ve 'Silahla Tehdit' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.