‘Yine olsa yine kadına yardım ederdim’ dedi

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan ve yargılandığı mahkemece 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan üniversite öğrencisi Kadir Şeker'in (20) avukatı ve aynı zaman Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, verilen cezanın fazla olduğunu belirtti. Aladağ, "Beyanlarımızda da savunduk. Yeni ceza kanununda, 'meşru müdafaa sınırının, korku, panik, endişe ve heyecanla aşılması' diye bir hüküm var. Olayımızda şartların tamamı var. Şimdi değil ne zaman uygulayacağız? Mahkeme kararını verdi. Biz de derhal gerekçeli kararla beraber istinaf mahkemesine taşıyacağız" dedi.Aladağ, sözlerine şöyle devam etti: "Bu davanın toplumsal boyutu var. Kamuoyunda Kadir'e yönelik müthiş bir destek var. Vatandaş, Kadir'e adalet diyor. Bırakın husumeti hiç tanımadığı bir insana, bir kadın sesine yürüyen 20 yaşındaki bir delikanlıdan bahsediyoruz. Bu olayın ardından artık şunu söyleyebilir miyiz? Biz kadına şiddet olayını bu ülkede nasıl çözeceğiz. Ya da en aza nasıl indireceğiz. Kadir için bu eylem tamamen iyi niyetli olarak başladı. Yardım etme gayesiyle başladığı bu eylemde alınan cezanın ardından, Kadir ve benzeri delikanlılar, gençler veya vatandaşlarımız benzer hadiselerde hangi tavrı sergileyecek. Ama Kadir, 'şimdi olsa ne yaparsın' dediğimizde 'yine yardım ederdim' diyor. Yaşadığı onca acıya rağmen, 'Yine o haksızlığı bertaraf etmek için elimden geleni yaparım' diyen Kadir Şeker var."