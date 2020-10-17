65’i çocuk 79 hasta Türkiye’ye gelebilmek 7 ay bekledi

Koronavirüs salgının başlangıcından itibaren ülkeler arasındaki seyahat yasakları ve uçak seferlerinin iptal olması Türkiye'de tedavi olacak yabancı hastaların gelişlerini de geciktirmişti. Bu nedenle Türkiye'de tedaviye başlamak için yaklaşık 7 ay beklemek zorunda kalan çoğunluğunu kalp hastası çocukların oluşturduğu 79 Iraklı hasta refakatçıları ile birlikte Türkiye'ye geldi. Irak Sağlık Bakanlığı ile anlaşması bulunan özel bir sağlık grubunun aldığı özel izinle Bağdat'tan Türkiye'ye getirilen hastalar, grubun İstanbul'daki hastanelerinde tedavi edilecek.





Hastanenin Uluslararası Hizmetler ve Projeler Direktörü Mehmet Ersoy, Türkiye'nin salgının ilk başlangıcından itibaren sağlık alanında yaptığı çalışmalar dünyada takdir gördüğünü belirterek; "Salgını kontrol altına alabildiğimiz için yurtdışından gelen çocuk ve bebek hastalarımızı ağırlıklı olarak kabul etmeye başladık. Irak Sağlık Bakanlığı ile bir proje yürütüyoruz. Hem dışişleri, hem sağlık bakanlığı hem de kendi girişimlerimizle özel bir charter ucuyla toplam 149 yolcuyu getirdik. Toplam 79 hastanın n 65'i çocuk ve bebek. Diğerleri ise refakatçileri. Irak'ta bu tedavilere çok ihtiyaç var. Şifalarını burada bulmuş şekilde ülkelerine gere göndeririz.

BİR YILRDIR BEKLİYORUZ

Kalp hastası olan Ali Muhammed ile birlikte Türkiye'ye gelen Meryem Muhammed "Buraya gelebilmek için 1 yıl bekledik. Oğlumun kalbinde delik var. Daha önce rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığında belli oldu. Irak'ta ameliyatı mümkün değil. Oğlum için şifa diliyorum. Herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

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