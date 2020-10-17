Ara Güler’in ölüm yıl dönümünde fotoğraflarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi

Dünyanın sayılı fotoğraf sanatçılarından biri olarak nitelendirilen Ara Güler'in ölümünün 2. yıl dönümünde hatırasını yaşatmak için Galatasaray Meydanında etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Ara Güler'in çektiği vapur resmiyle fotoğraf çektirenlere basılıp hediye edildi. Güler'i vefatının 2. yıldönümü vesilesiyle Ara Güler Müzesi, Galatasaray meydanında bir etkinlik düzenledi.







Etkinlikte İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Galatasaray Meydanı'na fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar için stant kuruldu. Standın üzerinde Ara Güler'in İstanbul'un nostaljik vapurunu çektiği büyük bir fotoğrafı kullanıldı. İsteyen vatandaşların fotoğrafları ücretsiz bir şekilde çekilip basılarak verildi. Verilen fotoğrafların çerçevesinde ise Ara Güler'in "Ben eserlerimde var kalacağım size 'Merhaba' diyeceğim" sözü yer aldı.



Güler için yapılan etkinliğe büyük ilgi gösteren vatandaşlar Güler'in fotoğraflarıyla poz vererek ölümsüz karenin içerisinde yer aldılar.