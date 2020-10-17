Balıkçı kılığına giren Güven Timlerinden yankesiciye suçüstü

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı Güven Timleri başarılı çalışmalarıyla esnafa ve vatandaşa güven veriyor. Gün boyu çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde yaya olarak devriye gezen polisler tecrübe ve ustalıkları sayesinde çoğu zaman suç oluşmadan engellemeyi başarıyorlar. Suçüstü denilen teknikle aynı gün bir yankesici ve bir dolandırıcı yakalayan polisler, bir vatandaşın parasını kurtarırken, kuyumcu esnafını da dolandırılmaktan son anda kurtardı.





BALIKÇI POLİS

Gökdere Pazar alanında devriye gezen 2 kişilik Güven Timi, bir şahıstan şüphelenerek takibe aldı. Şahsın tezgâhlar önünde keşif yaptığını anlayan polis memurları tecrübelerine dayanarak Pazar çıkış bölümünde yer alan balıkçıların olduğu bölümde yankesicilik yapacağını tahmin ederek diğer ekibe haber verildi. Yankesicilik yapacağından şüphelenen kişi gelmeden polisler balıkçı tezgâhında önlem aldılar. Polislerden biri balıkçı yeleği giyerek kesim tahtasında balık kesmeye başlarken diğer polislerde başka tezgâhlara dağıldı.

1 SAAT BALIK TEMİZLEDİ

Polislerden habersiz kaçışın kolay olduğu pazarın çıkış bölümünde pusuya yatan yankesici alışverişe gelen ve pantolonunun arka cebinde cüzdanı olan tarım Müdürlüğü'nde çalışan N. A'yı gözüne kestirdi. 1 saat boyunca balık kesen polis memuru ise dikkatle yankesiciyi gözledi. Harekete geçip vatandaşın cebinden cüzdanı alacağı anda balıkçının üzerine atlamasıyla neye uğrağını şaşıran yankesici çaresizce teslim oldu.





SAHTE ALTIN ELİNDE KALDI

Tarihi Kapalı Çarşı'da kuyumcuları hedef seçen dolandırıcılar ise ustalıkla yaptıkları sahte altınları işyerlerine satmaya başladı. 6 kuyucunun dolandırıldığı olayı araştırmaya başlayan Güven Timleri Kapalı çarşıya yoğunlaştı. Binlerce kişi arasından eşkâli belirlenen dolandırıcı kadın polisler tarafından takibe alındı. Çok iyi kamufle olan polislerin kendisini takip ettiğinden habersiz olan kadın yine sahte altını bozdurmak için girdiği bir kuyumcu da suçüstü yakalandı.

ODA BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çarşıda güven timlerin varlığının kendilerini rahatlattığın suç oranının önceki yıllara oranla yarı yarıya azıldığını söyledi.

Gün boyun çarşıda gezen sivil polislerin hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını engellediğini belirten Altıkardeş, "WhatsApp grubu kurduk. Polis arkadaş bize çalıntı ürünleri atıyor, esnafımız bu ürünü almadığı gibi şüpheliyi anında bildiriyor. Kuyumcu arkadaşlar da şüphelendiklerini bu gruba atarak anında müdahale edilmesi sağlanıyor. Güven timleri çarşımıza güven getirdi" dedi.