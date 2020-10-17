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Belediye Başkanı : Güler insanı ve insanlığı anlatan kareleriyle bakışımızı hep doğru yöne çevirdi

Dünyaca ünlü duayen foto muhabiri , vefatının ikinci yıl dönümünde de unutulmadı. Usta fotoğraf sanatçısı doğup büyüdüğü ’nda düzenlenen özel etkinlikle anıldı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 16:23 Son Güncelleme: 17.10.2020 16:28 ABONE OL
Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Güler insanı ve insanlığı anlatan kareleriyle bakışımızı hep doğru yöne çevirdi

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ara Güler'in mezarını ziyaret ederek , "Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı olan Ara Güler insanlığı anlatan kareleriyle bakışımızı hep doğru yöne çevirdi" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde "Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği düzenlendi. Galatasaray Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlar Ara Güler'in fotoğraflarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Çekildikleri fotoğraflar karelerini anı olarak alan vatandaşlar daha sonra Ara Güler'in adının verildiği, Ara Kafe'nin bulunduğu sokakta sanatçının fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdiler.

"İNSANLIĞI ANLATAN KARELERİYLE BAKIŞIMIZI HEP DOĞRU YÖNE ÇEVİRDİ"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ara Güler'in Ermeni mezarlığındaki mezarını ziyaret ederek Ara Güler'in Beyoğlu'nun ve İstanbul'un en güzel fotoğraflarını çeken usta fotoğraf sanatçılarından birisi oluğunu söyledi.

Yıldız, "Ara Güler insanı ve insanlığı anlatan kareleriyle bakışımızı hep doğru yöne çevirdi. Bugün ustayı saygıyla anıyoruz. Galatasaray Meydanı'nda Ara Güler'in karesine giriyor, sergisini geziyoruz.

Usta foto muhabiri Ara Güler'in hatıralarını Beyoğlu'nda yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Güler insanı ve insanlığı anlatan kareleriyle bakışımızı hep doğru yöne çevirdi

Vatandaşlar da; Ara Güler'in, Beyoğlu'nun ve İstanbul'un en önemli değerlerinden birisi olarak gönüllerde yaşamaya devam edeceğini söylediler.

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Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız: Güler insanı ve insanlığı anlatan kareleriyle bakışımızı hep doğru yöne çevirdi
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