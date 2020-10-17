Büyükçekmece’de sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Son günlerde ülke genelinde sahte içkiden zehirlenmeye dayalı birçok ölümün yaşanmasının ardından güvenlik güçleri tedbir ve denetimleri sıklaştırdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, biri Büyükçekmece, diğer Çekmeköy'de olan adrese operasyon düzenledi. Her iki operasyonda da yüklü miktarda sahte içki ve sahte içki imalatında kullanılan etil ve kaçak alkoller ele geçirildi. Her iki adreste de birer şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece'nin Atatürk Mahallesi Serinpınar caddesinde operasyonda 12 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde 60 litre etil alkol, 240 şişe 25 cl cam şişeler içerisinde 60 litre kaçak alkol, 13 adet 500 ml pet şişeler içerisinde 6,5 litre sahte alkol ele geçirildi. Mehmet A. adlı 59 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Çekmeköy'ün Çamlık mahallesi Gaziler caddesinde bulunan bir adreste ise; 11 adet 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde kaçak alkol, bir adet 70 cc'lik şişe içerisinde kaçak alkol, 3 adet 5 litrelik pet bidon içerisinde ağırlığı 8 litre gelen kaçak alkol, 23 adet rakı ibareli boş şişe ele geçirildi. 325 adet boş çeşitli boy ve ebatlarda şişe ve çok sayıda şişe kapağı da bulunan adreste 72 yaşındaki şüpheli Ali A. gözaltına alındı.

Haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan Ali A. adlı şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. Mehmet A. adlı şüphelinin ise bugün sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.