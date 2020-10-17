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Camilerden musluk ve güvenlik kamerası hırsızlığı kamerada

'te, camilerden güvenlik kamerası ile musluk çalan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 11:46 ABONE OL
Camilerden musluk ve güvenlik kamerası hırsızlığı kamerada

Kayaönü Mahallesi'nde bulunan 2 caminin muslukları ile güvenlik kameraları çalındı. Cami görevlilerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 musluk ve 2 güvenlik kamerasını çalanların aynı kişiler olduğunu belirledi. Zanlıların hırsızlık anları da kameralara yansıdı.
Ekipler, isimleri açıklanmayan şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Za

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Camilerden musluk ve güvenlik kamerası hırsızlığı kamerada
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