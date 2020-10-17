Cinayet ‘geliyorum’ demiş

Aydın'ın Didim ilçesinde ayrıldığı erkek arkadaşı Suat Aksoy (56) tarafından öldürüldükten sonra bataklığa gömülen emekli hemşire Hatice Tusu'nun (50) 25 yıllık eski eşi Didim Halk Eğitim Müdürü Nuri Öner, SABAH'a konuştu. "Katil, Hatice'ye platonik aşk besliyormuş. Hatice karşılık vermediği için sürekli rahatsız ediyormuş. Alkollüyken iki kez evini basmış. Bir keresinde çatıdan eve girmiş. Oğlum evde yakalayıp polise teslim etmiş. Hatice, 2 kez uzaklaştırma kararı aldırmış. Ancak yine de engel olamamış. Bunlardan benim haberim yoktu. Hatice kaybolunca öğrendim. Katil çok profesyonel. Mesajları ve aramaları hep whatsapp üzerinden yapmış. Otomobilini temizlemiş ama kan izleri bulununca itiraf etti. Cesedin yerini aratırken 4-5 ayrı yeri gezdirmiş" dedi. Tusu'nun Didim Devlet Hastanesi'nden mesai arkadaşı Nevin Duran, "Hayat dolu, planlı ve programlı, işini bilerek yapan, aklı başında, güler yüzlü biriydi" diye konuştu.

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