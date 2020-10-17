Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? 2020 Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözleri

Bir ulusun kuvvetini belirleyen Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun! Astsubaylık geçmişten günümüze önemini koruyan kutsal mesleklerden biridir. Bu anlam dolu günde sizlerde en yakın askeri kuvvette çalışanı yakınınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak derlediğimiz Dünya Astsubaylar Günü mesajları kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Peki Dünya Astsubaylar Günü ne zaman, nedir ve neden kutlanır? İşte 2020 Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili mesajlar ve kısa uzun sözler…

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünya Astsubaylar Günü 17 Ekim 2020 tarihinde kutlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren astsubaylar, emir-komuta zincirindeki konumlarının yanı sıra muhabere ve askeri eğitim gibi alanlarda da görev alırlar. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olmasından ötürü her yıl 17 Ekim tarihinde Dünya Astsubaylar Günü kutlanır…