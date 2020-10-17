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ne zaman? Günü kutlama mesajları ve sözleri

Dünya çapında her yıl aynı tarihlere denk gelen çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. Askerlik sektöründe çalışan astsubayların günü en güzel mesajlarla kutlayabilirsiniz. Minnet duygusu içeren mesajlarla bu ulvi mesleği devam ettiren astsubaylara teşekkür edebilirsiniz. Küresel çapta 2012 yılından itibaren kutlanan bugün mesajlar ve sözlerle daha anlamlı hale geliyor. En eski mesleklerden biri olan ve her yıl aynı tarihlerde kutlanan Günü ne zaman? ve sözleri

Giriş Tarihi: 17.10.2020 14:37 ABONE OL
Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? 2020 Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözleri

Bir ulusun kuvvetini belirleyen kutlu olsun! Astsubaylık geçmişten günümüze önemini koruyan kutsal mesleklerden biridir. Bu anlam dolu günde sizlerde en yakın askeri kuvvette çalışanı yakınınıza kısa uzun mesajlar atarak onun yanında olduğunu hissettirebilirsiniz. Haberimizde özel olarak derlediğimiz kısa, uzun, anlamlı sözlerden bir tanesini seçerek onları mutlu edebilirsiniz. Peki , nedir ve neden kutlanır? İşte Günü ile ilgili mesajlar ve kısa uzun sözler…

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NE ZAMAN? 2020

Dünya Astsubaylar Günü 17 Ekim 2020 tarihinde kutlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren astsubaylar, emir-komuta zincirindeki konumlarının yanı sıra muhabere ve askeri eğitim gibi alanlarda da görev alırlar. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olmasından ötürü her yıl 17 Ekim tarihinde Dünya Astsubaylar Günü kutlanır…

Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? 2020 Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözleri

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Tüm Astsubaylarımızın Astsubaylar günü kutlu olsun.

Astsubayların bu özel günü dolayısı ile Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan özellikle bölücü terör örgütleri ile mücadele eden Astsubaylara başarılar, ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler dilerim.

Ülkemizin her köşesinde gece gündüz demeden görev yapan Astsubaylarımızın 17 Ekim kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

EN GÜZEL, KISA VE UZUN DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ SÖZLERİ

Bir ulusun kuvvetini belirleyen en önemli faktör askeri kuvvetidir. Astsubaylar günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? 2020 Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözleri

'nü kutluyoruz. Emeklisi ve görevde olanları dahil Astsubaylarımıza sağlık ve başarılar diliyoruz.

Şehitlerimiz, gazilerimiz, toplumda kanaat önderi konumunda olan üyelerimiz ve Türkiye'nin değerlerini yükselten her bir meslektaşımızla birlikte Türkiye'yiz. Dünya Astsubaylar Günü kutlu olsun.

Dünya Astsubaylar Günü'nü kutlar; sağlıklı, huzurlu ve barışın üstün geldiği bir yaşam dilerim.

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olmasından ötürü her yıl 17 Ekim tarihinde Dünya Astsubaylar günü olarak kutlanır.

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; Dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların yılda bir gün de olsa kendilerini özel hissetmelerini ve tüm gayretlerini sarf ettikleri, adeta hayatlarını adadıkları mesleklerinin toplum tarafından önemsendiğini görmelerini, meslektaşlarını mesleklerine bağlılığını, kendilerine olan güvenlerin artırılmasını ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı amaçlamaktadır.

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Dünya Astsubaylar Günü ne zaman? 2020 Dünya Astsubaylar Günü kutlama mesajları ve sözleri
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