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Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç etti

Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını tabancayla ağır yaralayan genç, aynı silahla etti.

AA
Giriş Tarihi: 18.10.2020 03:57 Son Güncelleme: 18.10.2020 04:01 ABONE OL
Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç intihar etti

Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet A. (18) ile kız arkadaşı Hazal T. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hazal T. uzaklaşmak için yolun karşısına geçmeye çalıştı. Arkasından gelen Mehmet A. genç kızı refüjde tabancayla başından vurarak aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet A'nın hayatını kaybettiği belirlendi, Hazal T. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Esenler’de tartıştığı kız arkadaşını silahla ağır yaralayan genç intihar etti
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