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'nde girişimi trafiği kilitledi

'ne gelerek korkuluklara çıkıp girişiminde bulunan 50 yaşlarında kişi 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek indirildi. Olay nedeniyle trafik çift taraflı aksadı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.10.2020 10:36 ABONE OL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi trafiği kilitledi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, sabah saatlerinde korkuluklara çıkan kişi intihar etmek istedi. Korkuluklardaki adamı gören köprüdeki sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Müzakere Timi olay yerine sevk edildi. Sabah saat 07.00'de korkuluklara çıkan 50 yaşlarındaki erkek yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından saat 10.00 sıralarında ikna edildi. Müzakere Timi tarafından ikna edilerek korkuluklardan indirilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. FSM Köprüsü'ndeki intihar girişimi nedeniyle Anadolu ve Avrupa istikametlerinde çift taraflı olarak trafiğin aksadığı görüldü. İntihar girişiminin sona ermesiyle trafik akışı normale döndü.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi trafiği kilitledi
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