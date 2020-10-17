Güvercinleri ezen caniye 2 yıl istendi

Eminönü Meydanı'nda aracını onlarca güvercinin üzerine sürerek ezen sürücü hakkından 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, 28 Nisan günü sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'nda yaşandı. 26 yaşındaki Üsame E. isimli sürücü, aracıyla meydanda tur atmaya başladı. Bir anda direksiyonunu güvercinlerin üzerine kıran genç sürücü hızını kesemedi ve yem yiyen onlarca güvercini ezdi. Yapılan ihbar sonrası genç adam hakkında soruşturma başlatıldı.



2 YIL İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Üsame E. hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Üsema E.'nin oŞay günü sevk ve idaresindeki aracıyla insanlar tarafından sıklıkla kullanılan Eminönü Yeni Cami önünde bulunan meydana hızla ve kontrolsüzce girerek, kişilerin hayat sağlık ve malvarlıkları açısından tehlike oluşturduğu anlatıldı. Yine iddianamede, genç adamın çok sayıda güvercinin hayatının kaybetmesine neden olduğu kaydedildi. Üsame E.'nin üç aydan iki yıla kadar hapsi isteniyor.