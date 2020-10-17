Uzman isimden son dakika: İstanbul Depremi için korkutan uyarı! Fay uyandı, suskun ama sessiz değil

İstanbul'un Avcılar açıklarında dün 3.2 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, akıllara 1999 büyük Marmara depremini getirdi. Gölcük merkezli Marmara depreminde Avcılar, İstanbul'da en çok zarar gören bölgelerden biri olmuştu. Dün yine Avcılar'da meydana gelen 3.2'lik deprem, beklenen büyük İstanbul depremi yaklaşıyor mu sorusunu gündeme getirdi. Deprem uzmanları "Bu bölgedeki deprem, fayın aktif olduğunu ve beklenen İstanbul depremi için gittikçe sürenin yaklaştığını gösteriyor" uyarısında bulundu.

İSTANBUL DEPREMİ YAKLAŞIYOR MU?

Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medyada, "Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem, deprem beklediğimiz Kumburgaz fayı üzerinde. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" açıklaması, beklenen büyük İstanbul depremin yaklaşıyor mu sorusunu gündeme getirdi. İşte deprem uzmanlarının görüşleri: